

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية كبيرة للغاية وهو الأمر الذي يظهر عندما يتواجد الفريق في أي بلد.

سليمان: مباراة النصر الليبي مهمة لجوميز لهذا السبب

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي يحتاج لمزيد من المباريات من أجل العودة للفورمة ولكنه افتقد حساسية المشاركة بعد ظهوره اليوم أمام النصر الليبي فهو حارس مرمى كبير للغاية".

وأضاف: "أحمد محمود لاعب جيد للغاية ولكنه أيضا ينقصه المشاركة في المباريات والتجانس مع الفريق، وسيف جعفر ينقصه فقط اللعب بروح قتالية في وسط الملعب".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي كانت فرصة مميزة لجوزيه جوميز من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء".

