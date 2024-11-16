سليمان: مباراة النصر الليبي مهمة لجوميز لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية كبيرة للغاية وهو الأمر الذي يظهر عندما يتواجد الفريق في أي بلد.

سليمان: مباراة النصر الليبي مهمة لجوميز لهذا السبب

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي يحتاج لمزيد من المباريات من أجل العودة للفورمة ولكنه افتقد حساسية المشاركة بعد ظهوره اليوم أمام النصر الليبي فهو حارس مرمى كبير للغاية".

txt

عاجل - مش بدور على محترفين انتخابات.. هادي فهمي عن قائمته لإدارة اتحاد اليد

txt

عاجل - هادي فهمي: انتقيت من يصلحون لإدارة كرة اليد ويعشقونها

وأضاف: "أحمد محمود لاعب جيد للغاية ولكنه أيضا ينقصه المشاركة في المباريات والتجانس مع الفريق، وسيف جعفر ينقصه فقط اللعب بروح قتالية في وسط الملعب".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي كانت فرصة مميزة لجوزيه جوميز من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء".
 

مواد متعلقة

هادي فهمي: كرة اليد لعبة حلوة وتستاهل أقضي مشوار حياتي فيها

هادي فهمي: كرة اليد مش واخدة حقها في مصر بالشكل الكافي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج