سليمان: مباراة النصر الليبي مهمة لجوميز لهذا السبب
أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية كبيرة للغاية وهو الأمر الذي يظهر عندما يتواجد الفريق في أي بلد.
سليمان: مباراة النصر الليبي مهمة لجوميز لهذا السبب
وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي يحتاج لمزيد من المباريات من أجل العودة للفورمة ولكنه افتقد حساسية المشاركة بعد ظهوره اليوم أمام النصر الليبي فهو حارس مرمى كبير للغاية".
وأضاف: "أحمد محمود لاعب جيد للغاية ولكنه أيضا ينقصه المشاركة في المباريات والتجانس مع الفريق، وسيف جعفر ينقصه فقط اللعب بروح قتالية في وسط الملعب".
وأوضح: "مباراة النصر الليبي كانت فرصة مميزة لجوزيه جوميز من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء".