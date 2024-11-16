مصرع عامل أسفل عجلات قطار (الإسكندرية/الأقصر) بسوهاج

محافظات
بوابة الفجر

شهد مركز المنشاه شمال محافظة سوهاج، حادث اصطدام قطار (الاسكندرية/الاقصر) المدعو "محمد.ش.ا "32 سنه عامل، أنه أثناء عبوره من مكان غير مختص،مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج  إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود اشاره من شرطة النقل والمواصلات يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكك حديد سوهاج، أنه أثناء مرور القطار (الاسكندرية/الاقصر) اصطدام المدعو "محمد.ش.ا "32 سنه عامل، ويقيم دائره المركز، أنه أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور،مما أدى إلى وفاته فى الحال،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي.

وبسؤال شقيقه المدعو "السيد.ش.ا" 37سنة عامل،ويقيم بذات الناحية، إقر بمضمون ماسبق،ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج حوادث محطة سكك حديد المنشأت مصرع عامل عبور مكان غير مختص مديرية أمن سوهاج مشرحة

مواد متعلقة

إصابه عامل سبب اصطدامه بقطار (القاهره/أسوان) بمحطة جرجا بسوهاج

مصرع طفل سقط من الدور الأول بمركز جهينة بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يشهد عددا من فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام للزراعيين لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر السنوى الثالث لوحدات الكلى

جامعة سوهاج تغعل الإتاحة الرقمية والتسويق الإعلامي للطلاب ذوي الاعاقة

" مياه الشرب" تطلق قافلة مائية لخدمة أهالي قرية الدويرات بمركز المنشاة بسوهاج

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

تعرف على شخصية محمود قابيل في "الحلنجي"

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب

تورته 5 أمتار في ختام احتفالات أقباط الأقصر بدير «مارجرجس» بالرزيقات