مصرع عامل أسفل عجلات قطار (الإسكندرية/الأقصر) بسوهاج

شهد مركز المنشاه شمال محافظة سوهاج، حادث اصطدام قطار (الاسكندرية/الاقصر) المدعو "محمد.ش.ا "32 سنه عامل، أنه أثناء عبوره من مكان غير مختص،مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود اشاره من شرطة النقل والمواصلات يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكك حديد سوهاج، أنه أثناء مرور القطار (الاسكندرية/الاقصر) اصطدام المدعو "محمد.ش.ا "32 سنه عامل، ويقيم دائره المركز، أنه أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور،مما أدى إلى وفاته فى الحال،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي.

وبسؤال شقيقه المدعو "السيد.ش.ا" 37سنة عامل،ويقيم بذات الناحية، إقر بمضمون ماسبق،ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.