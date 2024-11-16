القبض على المذيعة داليا فؤاد بتهمة حيازة مخدرات

الفجر الفني
داليا فؤاد
داليا فؤاد


 

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المذيعة داليا فؤاد، مقدمة برنامج "ضرب نار" عبر قناة "القاهرة والناس"، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة.


وضبطت قوات الأمن المذيعة داليا فؤاد داخل مسكنها في منطقة التجمع الأولومعها كمية من المواد المخدرة، مما أثار الجدل والشكوك حولها

ورصدت الإدارة العامة للمخدرات، داليا فؤاد بعد ورود معلومات تفيد بحيازتها للمواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية باستهدافها داخل سكنها في فيلا بمنطقة التجمع الأول.

 

وبمواجهتها أقرت بحيازتها بقصد التعاطي، وتحرر المحضر اللازم حيالها وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

وداليا فؤاد بلوجر ومقدمة برامج لديها برنامج "ضرب نار" يعرض عبر قناة "القاهرة والناس

 

داليا فؤاد الفجر الفني القبض علي داليا فؤاد اخر اعمال داليا فؤاد

مواد متعلقة

بدء فعاليات ريد كاربت فيلم " وين صرنا "

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

تعرف على شخصية محمود قابيل في "الحلنجي"

تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب

تورته 5 أمتار في ختام احتفالات أقباط الأقصر بدير «مارجرجس» بالرزيقات