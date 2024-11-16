ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج

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بوابة الفجر

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج،مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الحد الفاصل فى قطعه ارض زراعية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالى،بوقوع مشاجرة على الحد الفاصل.

طرف اول مشاجرة كل من:
المدعو "احمد.ع.ا" 47 سنه  عامل، ونجلة المدعو "محمود.ا.ع" 20سنه عامل،مصاب بطلق ناري بالظهر،وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ونجل  عم  الأول المدعو "شعبان عبدالعظيم.ا."59 سنه مزارع،مصطاب بجرح بكف اليد اليسرى.

طرف ثانى المشاجر كل من:
نجل عمومته المدعو "يحى.ج.ع "20سنه عامل، مصاب بطلق ناري بالبطن  وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد،عم الثاني المدعو "ضاحى.ع.م" 55 سنه عامل زراعى،جرح بفروة الرأس،ومقيمان بذات الناحية،.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول،سلاح نارى عبارة عن السلاح المستخدم، أفادت التحقيقات بأن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب الحد الفاصل على قطعت أرض زراعية،وتم ضبط طرفى المشاجرة،بالسلاح المستخدم.

تبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء على بعضهم بالسب والضرب وإطلاق الأعيرة النارية،وتم ضبط السلاح المستخدم بحوزتهما واحداث الإصابات المشار إليها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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