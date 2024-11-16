موعد مباراة البرتغال القادمة عقب الفوز على بولندا والقنوات الناقلة

حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب البولندي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال القادمة في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره منتخب كرواتيا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم 18 نوفمبر الجاري الموافق الإثنين المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد كرواتيا، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة هذه البطولة.