رئيس النصر الليبي: مواجهة الزمالك لا تقدر بثمن.. والأبيض مدرسة عريقة في كرة القدم ونريد الاستفادة منها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، على أن مواجهة نادي الزمالك لفريقه، كانت رغبة أسطورة كرة القدم الليبية خالد حسين في مهرجان اعتزاله.

رئيس النصر الليبي: مواجهة الزمالك لا تقدر بثمن.. والأبيض مدرسة عريقة في كرة القدم ونريد الاستفادة منها


وقال عبد رئيس نادي النصر الليبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "مواجهة الزمالك لا تقدر بثمن".

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وتابع: "مواجهة الزمالك كانت رغبة اللاعب خالد حسين في مهرجان اعتزاله".

وواصل: "مواجهة الزمالك خرجت في أجواء رياضية ونشكرهم على تلبية الدعوة".

وأضاف: "شيكابالا من أيقونات الزمالك وطلبنا مشاركته في لقاء اليوم".

وشدد: "مشاركة الزمالك في لقاء اليوم لا تقدر بثمن والاتفاق كان يليق بالطرفين".


وأردف: "نناقش مع الزمالك بعض البنود في إطار التوأمة بين الناديين".


واختتم عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، حديثه قائلًا: "الزمالك مدرسة عريقة في كرة القدم ونريد الاستفادة منها".

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