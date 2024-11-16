عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 180 لتر من " مخدر إغتصاب الفتيات GHP " بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى" بالقاهرة.. قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145مليون جنيه تقريبًا.



إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالاتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر إغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه فى عمليات التمويه وذلك.لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على ( زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة ).





هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبًا ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.