تورته 5 أمتار في ختام احتفالات أقباط الأقصر بدير «مارجرجس» بالرزيقات

«يا مارجرجس...سرك سرك» وسط هتافات مدوية بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الاقصر، احتفل الزائرين من الشعب القبطى، بالليلة الختامية للاحتفال السنوى بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، بإعداد.

تورتة مارجرجس، التى تبلغ طولها حوال 5 أمتار والمقدمة من نادر ايوب مينا أحد أبناء المحافظة كهدية للزائرين اثناء الاحتفال، وهو تقليد سنوى يقوم به محبين الشهيد مارجرجس لزيادة الفرحة والسعادة.

جاء ذلك بحضور ومباركة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا يؤانس والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورتة التى كانت تتزين بصور والشهيد العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثاني،وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير.

ويأتى ذلك احتفالًا لذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد فى فلسطين، بديره العامر فى الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

يقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام فى شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة فى محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات بجميع أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

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