بعثة الزمالك تغادر ليبيا في طريقها للعودة إلى مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة بنغازي منذ قليل في طريقها عائدة  إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

بعثة الزمالك تغادر ليبيا في طريقها للعودة إلى مصر 

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا الدولي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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