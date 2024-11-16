صافرة أمين عمر تدير مباراة الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتواصل فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في الأراضي المغربية العام المقبل.

صافرة أمين عمر تدير مباراة الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب غينيا في مباراة قوية ومثيرة في المجموعة الثامنة.

ويقود الحكم الدولي أمين عمر المباراة ويعاونه مواطنيه سمير جمال وأحمد حسام طه، بينما يتواجد محمد عادل حكما رابعا.

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موعد مباراة الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتحتل الكونغو الديمقراطية الصدراة برصيد 12 نقطة  بينما تتواجد غينيا في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط.
 

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