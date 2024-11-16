سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعادل منتخب سان مارينو في الدقائق الأخيرة مع ضيفه منتخب جبل طارق (1/1)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بالمستوى الرابع والأخير بدوري أمم أوروبا.

سان مارينو تجبر جبل طارق على التعادل

ورفع منتخب جبل طارق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن سان مارينو في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب ليختنشتاين في المركز الثالث والأخير.

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وسجل ليام والكر هدف تقدم منتخب جبل طارق من ضربة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يدرك نيكولا ناتي التعادل لسان مارينو في الدقيقة 90+1 بنفس الطريقة.

 

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