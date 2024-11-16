بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة  الودية أمام فريق النصر الليبي  في اعتزال خالد حسين.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

واستغرقت رحلة الطيران نحو ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

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بعثة الزمالك تغادر ليبيا في طريقها للعودة إلى مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.
 

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