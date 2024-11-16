محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع السلع المخفضة بديرمواس ويعلن عن سلسلة منافذ جديدة للسلع واللحوم

استمرارًا لجولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية، افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية واللحوم المخفضة بمركز ديرمواس، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أهمية إقامة معارض ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتبارًا من الثلاثاء القادم افتتاح سلسلة من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنتجات وزارة الزراعة، وفق بروتوكول تعاون مع المحافظة. تهدف هذه المنافذ إلى توفير كميات كبيرة من السلع ذات الجودة العالية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تعطيش السوق أو المغالاة في الأسعار، خصوصًا السلع الأساسية مثل اللحوم، البيض، والخضروات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأثناء جولته بأقسام المنفذ، اطمأن المحافظ على جودة السلع وأسعارها ومدى صلاحيتها، بالإضافة إلى الكميات المتوفرة لتلبية احتياجات المواطنين. واستمع إلى آراء الأهالي حول جودة السلع والخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على الالتزام بالأسعار المعلنة والأوزان المقررة.

كما وجه اللواء كدواني بالتوسع في إنشاء المزيد من المعارض والمنافذ، داعيًا أعضاء البرلمان والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى التعاون مع التموين والغرفة التجارية لتوفير المزيد من المنافذ، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.