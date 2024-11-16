عاجل.. النصر للسيارات: العودة إلى السوق المصري مع ابتكار الأتوبيسات المحلية والإلكترونية

هل تعود المركبة المحلِّية بروح مصرية؟

تستعد شركة النصر للسيارات لإحداث تحول كبير في السوق المصري من خلال إطلاق أول أتوبيس محلي الإنتاج بنسبة مكون محلي مرتفعة، وهو خطوة تمثل بداية جديدة للشركة التي كانت في يوم من الأيام من أبرز شركات صناعة السيارات في مصر. الإعلان عن هذا المشروع المبتكر سيأتي في مؤتمر صحفي هام، بحضور شخصيات بارزة من الحكومة ومجال الصناعة. ما يعكس عزيمة الشركة على استعادة مكانتها الريادية في صناعة السيارات المحلية.

بداية جديدة للشركة التي كانت في يوم من الأيام من أبرز شركات صناعة السيارات في مصر.

العودة القوية لشركة النصر: تجميع الأتوبيسات السياحية المحلية



شركة النصر للسيارات تعمل على تنفيذ خطة طموحة لإحياء مصانعها في وادي حوف بمنطقة حلوان، حيث بدأت بالفعل تجميع أولى دفعات الأتوبيسات السياحية لصالح وزارة النقل. بالتعاون مع شركة "يوتنج الصينية"، المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات التقليدية والكهربائية، تقوم النصر بتجميع 110 أتوبيسات، ما يمثل أول إنتاج كمي للشركة بعد فترة توقف تجاوزت عشر سنوات. هذه الخطوة تعكس طموح الشركة في العودة بقوة إلى السوق المصري.

التطوير المستقبلي: الأتوبيسات الكهربائية محليًا



يُنتظر في العام المقبل أن تشهد شركة النصر للسيارات مرحلة جديدة من التطور مع بدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق المصري والعالمي، وتواكب الاتجاهات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يعكس التفاف الشركة حول الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع صناعة النقل.

تاريخ طويل من الابتكار: النصر للسيارات منذ 1960



تأسست شركة النصر للسيارات بموجب القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 على مساحة كبيرة تقدر بنحو 480 ألف متر مربع. وقد تمكنت الشركة طوال تاريخها من تصنيع العديد من المنتجات الناجحة، بما في ذلك الأتوبيسات، العربات اللوري، والجرارات الزراعية، فضلًا عن سيارات الركوب من طرازات متعددة، مثل: نصر 1100، نصر 125، نصر 127، نصر 128، نصر 131. هذه الطرازات كانت تشهد طلبًا واسعًا في الأسواق المحلية والعالمية في فترات سابقة.

القطاعات الإنتاجية للشركة: تنوع وتقنيات متطورة



تضم مصانع شركة النصر للسيارات عدة خطوط إنتاج متخصصة في مجالات متنوعة، مما يعكس قدرتها على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات:

١- مصنع سيارات الركوب

يختص بتجميع وإنتاج سيارات الركوب على مساحة 42،400 متر مربع. يشمل خطوط تجميع وتجهيز الجسم للحماية من الصدأ ودهان السيارات.

٢- مصنع المكبوسات

متخصص في تشكيل الأجزاء المعدنية للمركبات، مثل اللوارى والأتوبيسات، باستخدام مكابس بقدرات متنوعة تتراوح من 35 إلى 1000 طن.

مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية: يركز على تصنيع الأجزاء الميكانيكية للمركبات.

٣- مصنع هندسة العدد

يهتم بتصميم وإنتاج الأسطمبات والشبلونات لمختلف العمليات التصنيعية.

التشغيل للغير: تقدم الشركة خدمات تصنيع متنوعة، مثل التعاون مع الشركات الهندسية في صناعة السيارات والشركة الشرقية للدخان.

مستقبل مشرق لشركة النصر: الاستدامة والتطور



إن خطط شركة النصر للسيارات لا تقتصر على إحياء الإنتاج المحلي فقط، بل تمتد إلى تقديم حلول نقل مستدامة من خلال التوجه نحو تصنيع الأتوبيسات الكهربائية. هذه المبادرة ليست فقط تعبيرًا عن التزام الشركة تجاه تطور سوق السيارات المحلي، بل تسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

إن التحول نحو السيارات الكهربائية يُعتبر من الاتجاهات الرئيسية في قطاع صناعة السيارات في العالم، وبالتأكيد سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري والصناعة بشكل عام. ومع مواصلة تطوير المنتجات، يأمل الجميع أن تلعب شركة النصر للسيارات دورًا محوريًا في القطاع، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والنمو المحلي.