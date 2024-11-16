اشتباكات محتدمة جنوب لبنان بعد محاولة تسلل إسرائيلية جديدة

عربي ودولي
بوابة الفجر

شهدت البلدات الجنوبية في لبنان، السبت، اشتباكات حادة إثر محاولة القوات الإسرائيلية التسلل عبر مناطق الضهيرة وطير حرفا والجبين، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقد تعرضت تلك المناطق لقصف مكثف تزامنًا مع محاولات التوغل التي شملت أطراف بلدة شمع المتصلة بطير حرفا، وذلك تحت غطاء ناري واسع النطاق.

وأشارت الوكالة إلى استهداف القصف المدفعي لمناطق حامول والأطراف الغربية لطير حرفا وعلما الشعب، في حين طالت الغارات بلدات مجدل زون والحي الغربي في طير حرفا.

وفي تطور آخر، أصيب مبنى سكني في مدينة نهاريا شمال إسرائيل بأضرار بعد سقوط طائرة مُسيرة قادمة من لبنان، ما أثار دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي البلاد. وأفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض أربع طائرات مسيرة عبرت الحدود من لبنان في وقت سابق.

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