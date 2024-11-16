انقلاب ميكروباص من أعلى الطريق الحر في الزراعات ببنها

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق شبرا - بنها الحر بالقرب من طلعة الطريق الدائري الإقليمي، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق للزراعات، في الاتجاه القادم من شبرا لبنها، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة شخص، وجرى نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، بالقرب من طلعة الطريق الدائري الإقليمي، وسقوطها في الزراعات.

انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، بالقرب من طلعة الطريق الدائري الإقليمي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، جرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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