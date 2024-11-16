محافظ الجيزة يكلف ياسين سيد رئيسًا لمركز ومدينة العياط

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف كلا من يسن سيد يسن علي قائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط ومعاوية أحمد حسن طلب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
جاء قرار محافظ الجيزة في اطار خطه التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

مواد متعلقة

لتفتيت الكثافات الطلابية.. مجمع مدارس متكامل ببولاق الدكرور لتحسين الخدمات التعليمية

محافظة الجيزة: رفع 350 حالة اشغال خلال حملات بمنطقة كعبيش

محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوي بمحور ٢٦ يوليو طريق السادس من أكتوبر

ضبط 1.5 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالبدرشين

جداريات عملاقة.. ملوك مصر يغيرون وجه الطريق الدائري للوصول للمتحف المصري الكبير (صور)

محافظة الجيزة تزيل 22 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة على مساحة 4200م2

وكيل تعليم الجيزة يكلف بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم

تموين الجيزة ينفذ حملة رقابية مكبرة على المنشآت التجارية والمنافذ التموينية والمخابز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

البرلمان يحسم الجدل حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج