محافظ الجيزة يكلف ياسين سيد رئيسًا لمركز ومدينة العياط

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف كلا من يسن سيد يسن علي قائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط ومعاوية أحمد حسن طلب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

جاء قرار محافظ الجيزة في اطار خطه التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.