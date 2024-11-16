ضبط نحو 36 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 35 ألفا و828 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 24 ألفا و149 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و856 مخالفة السير دون ترخيص ومخالفتين موقف عشوائي و846 مخالفة للتحدث في المحمول اثناء القيادة و19 مخالفة دراجة نارية و10 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.