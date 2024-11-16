كارولين ليفيت: أصغر متحدثة في تاريخ البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، تعيين كارولين ليفيت، المتحدثة السابقة لحملته الانتخابية، في منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لتصبح بذلك أصغر من شغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة بعمر 27 عامًا.

ليفيت درست الاتصالات والعلوم السياسية في كلية سانت أنسيلم بولاية نيو هامبشير، وخلال سنوات دراستها، اكتسبت خبرات مهمة بتدربها في فوكس نيوز والمكتب الصحفي للبيت الأبيض. بدأت مسيرتها المهنية بعد التخرج بالعمل في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث تولت دور الكاتبة الرئاسية ثم مساعد السكرتيرة الصحفية.

رُشحت ليفيت سابقًا لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كما خاضت انتخابات الكونغرس لكنها خسرت أمام منافسها الديمقراطي كريس باباس. تُعرف بمواقفها المؤيدة لسياسات ترامب، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، وخفض الضرائب، وملف الهجرة غير الشرعية.

بفضل خبراتها ومواقفها المتوافقة مع رؤى ترامب، نالت ليفيت ثقة الرئيس ليعينها متحدثة باسم حملته الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، مما يعكس استمرار اعتماد ترامب على الكفاءات الشابة في فريقه.