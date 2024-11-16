بالتفاصيل..." حكم محكمة جنايات مطروح في قضية أحمد فتوح بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية

أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، حكمها في قضية اللاعب أحمد فتوح، لاعب لنادي الزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

وقضت المحكمة بحبس أحمد فتوح لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به نهائيًا.

وعبر المستشار أشرف عبد العزيز عن سعادته فور صدور الحكم موجهًا شكر للمستشار مرتضى منصور والذي كان مسانداّ لهم منذ اللحظة الأولي في القضية ومقدمًا الشكر لإدارة نادي الزمالك.

وجاء الحكم بعد إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدر الحشيش، فضلًا عن اتهامه بقتل أمين الشرطة “أحمد الشوبكي” خطأً في حادث سير على طريق الساحل الشمالي.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الدهس قد انتهت بالتصالح بين الطرفين، بينما تم إصدار العقوبة المتعلقة بجريمة حيازة المخدرات لتعزيز الإلتزام بالقانون.

وبدأت قضية أحمد فتوح عندما تورط في حادث سير مأساوي على طريق الساحل الشمالي، أسفر عن وفاة أمين الشرطة “أحمد الشوبكي”

. وأُثيرت اتهامات بأن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة زائدة وإهمال، مما أدى إلى وقوع حادث دهس أودى بحياة الضحية، وتبين من التحقيقات،أنه تم العثور على مواد يُشتبه أنها مخدر الحشيش في حيازة فتوح، مما أضاف اتهامات جديدة ضده، شملت تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

وشهدت القضية تطورات مختلفة، إذ قدم محامو اللاعب دفاعهم لتخفيف التهم، ونجحوا في التوصل إلى تصالح مع أسرة أمين الشرطة المتوفي، مما أدى إلى إسقاط الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ ومع ذلك، استمرت المحكمة في نظر الاتهام المتعلق بالمخدرات، وأصدرت حكمًا بحبس فتوح سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، وسحب رخصة قيادته نهائيًا.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب ارتباطها بشخصية رياضية بارزة، ولكن أيضًا لتسليطها الضوء على قضايا تعاطي المخدرات وسلوكيات القيادة بين المشاهير.

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