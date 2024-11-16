قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بشمال الأقصر ضد الحمي القلاعية والوادى المتصدع



أعلن أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية أنه تم تنفيذ أعمال قافلة طبية بيطرية بقرية العشي بهدف الكشف الطبي على المواشي بقرية العشي والقري المجاورة.

تأتي القافة في ضوء انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر، اليوم السبت، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، لتكثيف أعمال تحصين المواشي حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم علاج اجمالي ٥٨١ رأس ماشيه وأغنام وماعز، وعلاج عدد ٥٥٧ طيور،حيث تم رش عدد ٢٥٠ حالة ضد الطفيليات الخارجية وتجريع عدد ١٥٠ رأس ضد الطفيليات الداخلية.

مضيفا أنه تم علاج عدد ٥٠ حالة طفيليات داخليه وطفيليات دم ،كما تم علاج عدد ٣٠ حالة أمراض جهاز هضمى،وعدد ١٤ حالة أمراض جهاز تنفسي،وعدد ٨٢ حالة أمراض سوء التغذيه،وعدد ٥ حالات أمراض جلدية،كما تم الكشف بالسونار على عدد ٤٢ رأي ماشية وأغنام وجس يدوى للكشف التناسلي عدد ٨ حالات، كما تم سحب ١٠ عينات دم من الماشيه والاغنام وذلك للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا.

وتم عمل توعية إرشادية، وذلك لتوعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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