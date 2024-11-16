ننشر منطوق حكم حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف وإلغاء رخصته

عاقبت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 20 ألف حنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى في قضية الدهس بالتصالح. والتي اتهم فيها أحمد فتوح، بقتل أمين الشرطة أحمد الشوبكي خطأً على طريق الساحل الشمالي، إلى جانب اتهامه بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد.

واستمعت محكمة جنايات مطروح، في رابع جلسات محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، باتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

لطلبات الدفاع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا لنص المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات، وأما بالنسبة لتهمة الإحراز بقصد التعاطي لجوهر الحشيش المخدر، وتهمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش وهما الاتهامين الأول والثاني بقرار الاتهام، فقد طالب ببراءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسا على، بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ والمعدل وبطلان الدليل المستمد منه. بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ والمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

وطلب الدفاع عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل. المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الإحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم الماثل، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم الماثل.



ووصل لاعب الكرة أحمد فتوح إلى كما حضر زوجة أمين الشرطة ضحية الدهس بسيارة الاعب، وأشرف عبد العزيز محامي فتوح.

وأكدت المحكمة في جلسات سابقة، على استمرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح، الذي سبق أن أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع استمرار متابعته لحين صدور الحكم النهائي.



تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

كشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه.

محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.