لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية


شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة - عن ضبط 1647 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5077 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 461 قضية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 120 قضية.

حوادث الفجر الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة الإدارة العامة لشرطة النقل الإدارة العامة لشرطة اقتصادي احكام السيطرة
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