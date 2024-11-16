جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

  
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 68 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط قضيتين في مجال التهرب الجمركي، و60 قضية في مجال الأمن العام، و6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، كما تم تنفيذ 248 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2761 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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