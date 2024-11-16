محافظ سوهاج.. إزالة 96 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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بوابة الفجر

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 96 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 1495 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1 فدان و10 قراريط.

وشدد " سراج " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بمداومة المرور الميداني للتأكد من عدم عودة المخالفات، واستغلال البعض لأيام الإجازات والراحات للشروع في البناء المخالف، وحصر تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات ضدها، وضد المقصرين في الوحدات المحلية.

محافظ سوهاج سوهاج حملات ازالة تعدي علي الاراضي الزراعية اللواء عبدالفتاح سراج

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