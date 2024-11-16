ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الحشيش بمطروح



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه، قبل ترويجها بمطروح.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 15 كجما من مخدر الحشيش، قدرت قيمتهم المالية بـ 1،2 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.