ضبط 19 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية

حوادث
دقيق
دقيق

 

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت على مدى 24 ساعة - عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 19 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حوادث الفجر إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الاسعار التلاعب بأسعار الخبز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات