ضبط سيدة لاختطافها طفلة لاستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة

حوادث
متهمة
متهمة

 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالجيزة؛ لاختطافها طفلة لاستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة، ونجحت في إعادة الطفلة لأهليتها.
وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من نجار مسلح، مُقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، أنه حال توجده بأحد المواقف بدائرة القسم، وبرفقته كريمته (5 سنوات) للتوجه لمحل إقامته بالفيوم، قامت إحدى السيدات بمداعبتها، وفوجئ عقب انصرافها بعدم تواجد كريمته.
وبالفحص وإجراء التحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مُقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية)؛ حيث تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة بنطاق ومديريتي أمن القاهرة والجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبرفقتها الطفلة المختطفة.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة واختطافها الطفلة المجني عليها، لاستغلالها في أعمال التسول واستجداء المارة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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