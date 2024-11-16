ضبط مدير مطبعة غير مرخصة وبحوزته أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب بالقليوبية

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية، وبحوزته أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق الربح المادي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري ضبط مالك المطبعة.

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