استرداد وإزالة 3 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة بأرمنت جنوب الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري بأرمنت جنوب الأقصر، أعمال إزالة واسترداد 3 حالات تعدى على أراضي أملاك دولة.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة،والأراضي الزراعية وازالتها فى المهد،ووفقا لتعليمات العقيد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

والأراضي المستردة بمساحة 10325 متر زراعة، بالإضافة إلى 337 متر مباني من الحالات الغير جادة لعدم سداد رسم الفحص والمعاينة.

كما تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية علي مساحة 175 متر بحوض ال 57 اصلاح زراعي ( نطاق قرية الرياينة ) عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر.

تمت حملة الإزالة بمعدات الحملة الميكانيكية لمدينة ارمنت وبمشاركة رئيس قرية الرزيقات بحرى ومديرى أملاك الدولة والمتابعة ومشرف حماية الأراضي الزراعية بالمركز وبمشاركة قوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

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