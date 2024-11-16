بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح قسم ثالث النيابة الادارية ببني سويف

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افتتاح مقر النيابة
افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

 

وحضر الافتتاح وفد من أعضاء الهيئة، من بينهم المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار د. محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى بالهيئة.

 

تضمن الحفل جولة تفقدية داخل مبنى مجمع النيابات الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع بجوار بنك مصر. يتألف المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويضم مكاتب إدارية، قاعات متعددة الأغراض، ومناطق استقبال، إلى جانب غرف خدمات حيث تم تجهيز المبنى بأحدث التقنيات الداعمة لمنظومة التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.

 

في كلمته خلال الافتتاح، رحب محافظ بني سويف بالضيوف وأشاد بدور النيابة الإدارية في دعم منظومة العدالة في مصر، وأكد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة يعد أساس بناء الدول واستدامة الحوكمة الرشيدة، وأن هذا الجهد يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030.

 

من جانبه، أعرب المستشار عبد الراضي صديق عن شكره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر للهيئة وأعضائها. وأكد أن الدولة المصرية، تحت قيادة سياسية واعية، تواصل دعم منظومة العدالة باعتبارها أولوية استراتيجية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار وتطور المجتمع.

 

كما أشار إلى أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث يأتي ضمن خطة الهيئة لتحديث مقارها على مستوى الجمهورية، تماشيًا مع التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية.

 

واختُتمت الفعالية بتأكيد أهمية التعاون بين الهيئات التنفيذية والقضائية لتحقيق التكامل في الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
 

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