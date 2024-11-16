المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام إلى 871.3 مليـار جنيـه

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام بلغت  871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.    

واشار الجهاز  خلال بيان النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين)إلى  قيمـة مشروعات قطاع الأعمال العام تحت التنفيذ بلغت 99.3مليارجنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل74.6 مليــارجنيه عام2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪.

 

وأوضج الجهاز، أن قيمــة صافي رأس المال لقطاع الأعمال العام المستثمر بلغت 860.8مليـــار جنيـــه عـــام 2022/2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 10،8٪.  

Elfagr.org

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