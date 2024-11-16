محامي أحمد فتوح: يشيد بدور خال اللاعب ويثني على دعم جماهير الأهلي والزمالك

أشاد "أشرف عبد العزيز" محامي لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بالدور الكبير الذي لعبه خال اللاعب في القضية التي شغلت الرأي العام، معتبرًا إياه "الجندي المجهول" في مسار القضية.

وجاء ذلك عقب صدور حكم محكمة جنايات مطروح اليوم السبت، والذي قضى بحبس فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادته نهائيًا.

وجه عبد العزيز في تصريحات خاصة

لـ "الفجر" شكره لخال فتوح على دعمه المستمر منذ بداية القضية، مؤكدًا أنه كان الداعم الأكبر في تلك المحنة. مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان حاسمًا في وصول القضية إلى مرحلتها النهائية.

كما أعرب المحامي عن تقديره لجماهير نادي الزمالك، التي كانت دائمًا إلى جانب اللاعب، مشيدًا في الوقت نفسه بحب وتقدير جماهير النادي الأهلي لأخلاقيات أحمد فتوح، واصفًا إياه بأنه مثال يحتذى به داخل وخارج الملاعب.

وكانت القضية قد بدأت منذ حادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي أسفر عن وفاة أمين الشرطة أحمد الشوبكي، حيث وجهت لللاعب اتهامات بالقتل الخطأ وحيازة وتعاطي المخدرات، ولكن القضية شهدت تطورات متعددة، حيث تم التصالح في قضية القتل الخطأ، فيما استمرت المحكمة في نظر تهمة تعاطي المخدرات حتى صدور الحكم اليوم.

