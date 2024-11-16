مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مطلع الكيلو 55 قبل مدخل الطريق الإقليمي بنحو 5 كم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 

 

 

 

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الفيوم مصرع مواطن إصابة شخص حادث تصادم تصادم 3 سيارات

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات