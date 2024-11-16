مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مطلع الكيلو 55 قبل مدخل الطريق الإقليمي بنحو 5 كم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

