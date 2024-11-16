وزير التعليم يهنئ فريق مدارس "ستيم" الفائزين فى ختام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 بقطر

أخبار مصر
بوابة الفجر

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخالص التهنئة للفريق المصرى الفائز من طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى ختام أولمبياد الرياضيات العربي الرابع لعام 2024 فى العاصمة القطرية الدوحة.

وأشاد الوزير بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم، لما أنجزوه من نجاح، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

ويعد هذا الالمبياد بمثابة تجمع أكاديمي يواكب المعايير العالمية، بهدف تحفيز الإبداع والتميز بين طلبة الدول العربية في مجال الرياضيات، وقد خضع الطلاب المصريون المشاركون لبرنامج تدريبي مستمر منذ بداية العام الدراسي، على أيدى الخبراء بوزارة التربية والتعليم، مما ساهم في تعزيز مستواهم الأكاديمي والمهاري، وتأهيلهم للمنافسة في هذا المحفل الدولي الهام.

وتضمنت المسابقة، محتوى تنافسي يغطي مختلف جوانب المعرفة الرياضية الأساسية، متناولًا محاور الهندسة والجبر ونظرية الأعداد والتركيبات، وقد مثلت هذه البطولة فرصة لإبراز التفوق والإبداع لدى المشاركين، حيث أظهرت النتائج حصول 13 طالبًا على ميداليات ذهبية، و16 طالبًا على ميداليات فضية، و20 آخرين على ميداليات برونزية، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعلم الرياضيات وتشجيع الطلاب العرب على تحقيق مستويات أداء عالية.

وجدير بالذكر أن أولمبياد الرياضيات العربي يقام كل عامين في إحدى الدول الأعضاء في منظمة "الألكسو"، ويعد هذا الحدث مسابقة أكاديمية تسعى إلى جمع الطلبة المبدعين في الرياضيات من الدول العربية، لإبراز مهاراتهم المتميزة وتقديم حلول مبتكرة للأفكار الإبداعية في محاور المسابقة المختلفة.

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