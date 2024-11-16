وزير الأوقاف يلقى ندوة تحت عنوان استراتيجية بناء الإنسان بجامعة أسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

 

 

القى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم السبت ندوة تحت عنوان استراتيجية بناء الإنسان بجامعة أسيوط ضمن فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط.


وكان قد شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والسفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا والسفير أحمد حسين خفاجى نائب مساعد وزير الخارجية اليوم السبت فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط.


 وانطلقت فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي MOIC بجامعة أسيوط تحت عنوان العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان  بقاعة دكتور محمد رأفت بالمبنى الإداري بالجامعة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والمشرف العام على النشاط والدكتور الحسن خيري المشرف الأكاديمي على النشاط وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب والنائبه سماء سليمان عضو مجلس  الشيوخ.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن نموذج المحاكاة انطلق هذا العام فى موسمه السابع تحت عنوان العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان لمناقشة عدد من المحاور أهمها الوضع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي ومناطق لبنان وجنوب بيروت واليات تضافر الجهود الدولية في مواجهة تلك الاعتداءات، ودعوة المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ لخلق الوعي والمعرفة لدى الشباب بقضايا العالم، تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا فاعلين فى المجتمع وأصحاب قرارات.

وكما أكد رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة  الجامعة على تنظيم العديد من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية والمحلية، بما يسهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة الفعالة وإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالقضايا وأهم الأحداث الجارية على الساحة الدولية، وإكسابهم مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

والجدير بالذكر أن  فعاليات المؤتمر الختامي تضمنت عدد من الجلسات النقاشية والعرض الثقافي الاندونيسي بالإضافة إلى ندوة بعنوان  إستراتيجية بناء الإنسان للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

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