محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاه أرض اللواء بالعجوزة

أخبار مصر
سلالم مشاة كهربائية
سلالم مشاة كهربائية

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي العجوزة بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاه أرض اللواء لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك بعد تلقي شكواهم من توقف السلالم الكهربائية عن العمل وعدم تشغيلها بشكل دوري.
وتابع محافظ الجيزة قيام الحي بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة بتوفير قطع الغيار اللازمة واصلاح العطل وتشغيل السلالم الكهربائية بكفاءة عالية موجها بالمتابعة الدورية للحفاظ عليه وللتأكد من عدم توقفه مجددًا لكونه يمثل أهمية قصوي لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يوميًا، وذلك للتسهيل على المواطنين. 
كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية بعدد من العقارات بعمارات ابو الفتوح. 
حيث قام حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق عدد من الوحدات بالعقار 11 و١٢ مع رفع بعض حالات الإشغال التابعة للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات في حال عدم التقدم بطلبات التصالح للمخالفات.

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