وزارة الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج 2025



قررت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

على النحو التالى:

الأربعاء الموافق 20/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

الخميس الموافق 21/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).

السبت الموافق 23/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

الأحد الموافق 24/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

الإثنين الموافق 25/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

الثلاثاء الموافق 26/11/2024: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).