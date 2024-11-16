ملصق خادش للحياء.. القبض على قائد حافلة نقل جماعي بمدينة نصر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على قائد حافلة نقل جماعى لاتهامه بوضع ملصق خادش للحياء بمدينة نصر.

البداية عندما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة "نقل جماعى" - بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفى حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعى - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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