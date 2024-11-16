ضربة مكبرة.. ليلة سقوط 10 لصوص بجرائم متنوعة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بضربة أمنية مكبرة في القاهرة.



وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية ( مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.



وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية "تحت التشطيب" بدائرة القسم، وبحوزتهما ( كمية من الأسلاك الكهربائية )، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وبحوزته (3 بطارية سيارة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وكذا سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة).



وضبط (عاطل، سيدتين "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 3 هاتف محمول – ساعة يد – 2 ماكينة قهوة– إيربودز – مبلغ مالى ) من داخل شقة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وتهديده بسلاح أبيض، وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.