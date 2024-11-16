30 نوفمبر.. دعوى كابتن رضا عبد العال ضد تامر أمين وقناة النهار



أجلت لجنة الخبراء بالمحكمة الاقتصادية دعوي فى القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والاعلامى تامر امين، القضية التى أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجة "اخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا.. لجلسة 30 نوفمبر الجاري

تعود تفاصيل الدعوي عندما أتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامى قناة النهار،الذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.



ستنعقد الجلسة القادمة للخبراء فى ٣٠ نوفمبر الجاري مما يفتح المجال لمزيد من التفاصيل التى قد تسهم فى توضيح هذه المعركة القانونية.