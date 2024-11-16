الحماية المدنية تنجح في إنقاذ سيدة ونجلتها محتجزين داخل مصعد بالنزهة

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد  بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود (سيدة ونجلتها) مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد وتم مساعدتهما وإستخراجهما دون إصابات.

وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتهم.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة أجهزة الوزارة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

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