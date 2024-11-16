جراحة مُعقدة.. فريق طبي ببني سويف التخصصي ينجح في إنقاذ حياة مريض

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الدكتور أحمد محمود
الدكتور أحمد محمود صادق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى بني سويف التخصصي، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لمريض كان قد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة يعاني من آلام شديدة. 

 

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اتخاذ قرار سريع بإجراء العملية لإنقاذ حياته، وذلك وفقًا للتوجيهات المستمرة من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بضرورة التعامل السريع مع الحالات الحرجة وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أن المريض وصل إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من أعراض انسداد معوي، قئ شديد، جفاف، وارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى انتفاخ وآلام حادة بالبطن. كما كان لديه تاريخ مرضي من استئصال الزائدة الدودية، وبعد الكشف الطبي والفحوصات، تقرر إجراء عملية استكشاف للبطن.

 

وأشار الدكتور أحمد صادق، إلى أنه خلال العملية تبين وجود التصاقات متعددة بين الأمعاء الدقيقة، تم فكها بنجاح، بالإضافة إلى اكتشاف فتق كبير في الحجاب الحاجز على الجهة اليسرى، حيث كان يحتوي على جزء كبير من القولون المستعرض والقولون النازل. 

 

وتابع: تم استخراج القولون من الفتق وإعادته إلى تجويف البطن، مع إصلاح فتق الحجاب الحاجز، ووضع أنبوب صدري بعد سحب السوائل بالقرب من القلب، كما تم استئصال بقية الزائدة الدودية، إجراء غسيل للبطن، ووضع درانق لضمان التعافي التام.

 

وأكد مدير عام المستشفى أن المريض تم نقله إلى غرفة الملاحظة بعد نجاح العملية، حيث يتم مراقبته بشكل دقيق تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص حتى تماثله للشفاء الكامل.

 

وقدم الدكتور أحمد صادق، شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية بكفاءة عالية، مشيدًا بمهارتهم في التعامل مع هذه الحالة المعقدة، مؤكدا أن الفريق الطبي الذي شارك في العملية يتكون من الدكتور رجب رضوان، استشاري الجراحة العامة، والدكتور حسين الروبي، استشاري الجراحة العامة، إضافة إلى أطباء التخدير الدكتورة إيناس مدحت والدكتورة إبتهاج الكوم، وأخصائيي التمريض هدير راضي عبدالحميد وشروق عبدالحكيم.

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