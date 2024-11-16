مطروح الأزهرية تحصد المراكز الأولي في مسابقة «شارك وأبدع» على مستوى الجمهورية

حصدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، بالمراكز الأولى في مسابقه «أبدع وشارك»، على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها إدارة الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، لاختيار أفضل تطبيق للتجارب العلمية، بهدف تنمية مهارات الطلاب المعملية وزيادة فاعلية دور المعامل بالمعاهد الأزهرية، وأهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة أثناء التجارب.

وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد كامل، مدير مكتب فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

و سلم الدكتور سعيد الصعيدي، مدير إدارة الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، الفائزين وهم:

الأستاذ أحمد عبد البارئ، مدير إدارة الوسائل التعليمية، الفائز بالمركز الأول للمشاركة الفعالة في تنفيذ التجارب المعملية، والأستاذ السيد إبراهيم السيد، مسئول المعامل، والفائز بالمركز الأول في متابعة المعامل وتنفيذ التجارب المعملية، والأستاذة إيمان نصر الدين السيد، معلمة العلوم، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، لحصولها على المركز الأول في إجراء التجارب العلمية، وتطبيق احتياطات الأمن والسلامة، والأستاذة حنان عدلي حامد، أمينة المعمل، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، لحصولها على المركز الأول، في إعداد وإجراء تمهيدي للتجارب العلمية.

وهنأ فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، الفائزين، معربين عن سعادتهم بهذه المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، مؤكدين على دعمهم الكامل لهم.