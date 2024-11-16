مطروح الأزهرية تحصد المراكز الأولي في مسابقة «شارك وأبدع» على مستوى الجمهورية

محافظات
مدير إدارة الوسائل
مدير إدارة الوسائل يسلم الجوائز للفائزين

 

حصدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، بالمراكز الأولى في مسابقه «أبدع وشارك»، على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها إدارة الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، لاختيار أفضل تطبيق للتجارب العلمية، بهدف تنمية مهارات الطلاب المعملية وزيادة فاعلية دور المعامل بالمعاهد الأزهرية،  وأهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة أثناء التجارب.
وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد كامل، مدير مكتب فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

و سلم الدكتور سعيد الصعيدي، مدير إدارة الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية، الفائزين وهم: 
الأستاذ أحمد عبد البارئ، مدير إدارة الوسائل التعليمية، الفائز بالمركز الأول للمشاركة الفعالة في تنفيذ التجارب المعملية، والأستاذ السيد إبراهيم السيد، مسئول المعامل، والفائز بالمركز الأول في متابعة المعامل وتنفيذ التجارب المعملية، والأستاذة إيمان نصر الدين السيد، معلمة العلوم، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، لحصولها على المركز الأول في إجراء التجارب العلمية، وتطبيق احتياطات الأمن والسلامة، والأستاذة حنان عدلي حامد، أمينة المعمل، بمعهد فتيات مطروح النموذجي، لحصولها على المركز الأول، في إعداد وإجراء تمهيدي للتجارب العلمية.

وهنأ فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، الفائزين، معربين عن سعادتهم بهذه المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، مؤكدين على دعمهم الكامل لهم.

أبو اليزيد سلامة اخت احتياطات آجر التجار التجارب المعملية الازهري الدكتور محمد كامل الجمهورية القرآن الكريم تنمية مهارات الطلاب

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتفقد الأعمال الجارية في تطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح

« الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم الإنتماء» ندوة توعوية لخريجي الأزهر بقصر ثقافة مطروح

سبب فتح مدارس محافظة مطروح الجمعة والسبت

تعرف على سبب إقامة وحدة قلب بمستشفى النجيلة المركزى بمطروح

محافظ مرسى مطروح يلتقي نواب المحافظة

رئيس جامعة مطروح: 247 طالبًا وطالبة تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية

محافظ مطروح يستمع لشكاوى الأهالي خلال اللقاء الدوري

مركز إعلام مطروح ينظم ندوة بعنوان "الآثار البيئية لتغير أنماط هطول الأمطار"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة

يبدأ غدا.. التضامن تكشف تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية

قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

حقيقة خطاب منسوب لوزارة الداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة