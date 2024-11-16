محافظ أسوان يشدد بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية

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محافظ اسوان مع مسئولى
محافظ اسوان مع مسئولى المشروعات

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى مديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصيًا للوقوف على معدلات الإنجاز، وتذليل أى معوقات أولًا بأول 

 

 جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن مديرى المديريات المعنية 

 

 ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية الإلتزام بنهو كافة المشروعات وإنجازها فى موعد أقصاه 30 إبريل القادم لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها، تواكبًا مع ملحمة العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزارات والجهات المختصة 

 

 مكلفًا بتفعيل لجان التخطيط المحلى بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق التكامل فيما بينها، مع عقد جلسات تشاورية مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم لتعريفهم بأنه سيتم إدراجها وفقًا للأولويات ضمن المقترحات المتعلقة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى.

الجهات المختصة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الدكتور مصطفى مدبولى الخطة الاستثمارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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