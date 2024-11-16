محافظ أسوان يفاجئ بالسوق التجارى محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت والصيدليات

محافظات
محافظ أسوان فى محل
محافظ أسوان فى محل جزارة بالسوق الجديد


قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة  لعدد من محلات الجزارة والعطارة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة، فضلًا عن التأكد من جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات 

 

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين 

 

 مؤكدًا على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الدكتور لؤي سعد الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة التموينية سوبر ماركت نائب المحافظ

مواد متعلقة

محافظ أسوان يعتمد حركة تغيرات واسعة شملت 27 قيادة محلية

محافظ أسوان: حققنا معدلات إنجاز بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة

نشغيل الموقف الرئيسي للمحافظات والمدن الداخلية بكوم أمبو

فى زيارة مفاجئة.. وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان عددًا من مدارس المحافظة

محافظ أسوان يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الكوبانية

أكبر المراكز الطبية المتخصصة تجري 9261 عملية عيون بأسوان

وصول نادى أسوان الإسكندرية لملاقاة سبورتنج الأحد بالجولة السادسة للمحترفين

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بقرية الكوبانية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة

يبدأ غدا.. التضامن تكشف تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية

قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب

حقيقة خطاب منسوب لوزارة الداخلية عن قتلى فض اعتصامى رابعة والنهضة