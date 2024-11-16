إصابة 10 سيدات في تصادم تروسيكل بسيارة نقل بطريق الجيزاوية ببني سويف

أصيبت 10 سيدات في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت بين تروسيكل وسيارة نقل على طريق الجيزاوية بالقرب من كمين ميدوم، في دائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، تم نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهن بين سحجات وكدمات بسيطة.

وأوضح الدكتور أكرم سعد، مدير عام مستشفى الواسطى المركزي، أن الحالات التي تم استقبالها كانت تتراوح إصاباتهن بين سحجات وكدمات بالجسم، كما أظهرت الفحوصات الطبية إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لكل منهن، مشيرا إلى أنه بعد استقرار حالاتهن تم التصريح بخروجهن من المستشفى بعد تماثلهن للشفاء.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، على إثره تم توجيه 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 سيدات تراوحت أعمارهن بين 28 و32 عامًا، بترتيب مختلف من الإصابات، وكان من بينهم «حنان.أ.م» (30 عامًا) و«هيام.س.ن» (29 عامًا) و«نادية.م.أ» (30 عامًا) اللائي اشتبه في تعرضهن لكسر في الكتف الأيمن، بينما تعرضت باقي المصابات لإصابات متفرقة تمثلت في جروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.