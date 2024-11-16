القابضة للنقل تتسلم أول دفعة من الأتوبيسات المصنعة محليًا

أخبار مصر
بوابة الفجر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تسليم أول دفعة من الأتوبيسات السياحية المكيفة "سوبر هاي دك" التي تنتجها شركة النصر لصناعة السيارات.

الدفعة الأولى تشمل 10 أتوبيسات من إجمالي 100 أتوبيس تم التعاقد عليها لصالح شركتي شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

تصنيع محلي لدعم الاقتصاد الوطني

أكد الفريق كامل الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات وعدم استيراد أتوبيسات من الخارج.

الهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بين المحافظات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مواصفات ومزايا الأتوبيسات

- العلامة التجارية: NASR-YOTONG موديل 2024.
- أتوبيسات سياحية مكيفة بمواصفات حديثة لتقديم تجربة مريحة للركاب.
- الشركات المستفيدة: شرق وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.

تعزيز الصناعة المحلية

أشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات يعكس اهتمام الحكومة بدعم الشركات الوطنية وإحياء قلاع الصناعة، بهدف رفع كفاءة الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل البري وتطوير خدمات نقل الركاب.

خطط مستقبلية لتطوير النقل البري

وزارة النقل، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وضعت خطة شاملة لتطوير الشركات التابعة لها، بما يشمل تصنيع وتوريد أتوبيسات حديثة بمواصفات تكنولوجية عالية.

وتهدف هذه الخطط إلى تحسين تجربة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات، مما يعزز مكانة الشركات الوطنية في مجال نقل الركاب.

تعاون موسع مع الشركات المحلية

جدير بالذكر أن وزارة النقل وقّعت عقودًا أخرى مع شركات محلية متخصصة لتوريد أتوبيسات حديثة، في إطار تعزيز التعاون مع المصنعين المحليين وتطوير قطاع النقل.

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