‏فايننشال تايمز: إدارة ترامب ستمارس سياسة "الضغط الأقصى" على إيران لإضعاف قدرتها على تمويل وكلائها وتطوير الأسلحة النووية

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بوابة الفجر

قال صحيفة ‏فايننشال تايمز، إن إدارة ترامب ستمارس سياسة "الضغط الأقصى" على إيران لإضعاف قدرتها على تمويل وكلائها وتطوير الأسلحة النووية.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

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