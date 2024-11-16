شتاء دافئ.. بدء توزيع 3 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

أطلقت ٱمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مبادرة «شتاء دافئ» والتي تستهدف توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، لمواجهة الطقس البارد في فصل الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب وفي إطار الدور المجتمعي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبخاصة الأولى بالرعاية.

بدأت عملية توزيع البطاطين على الأسر الأكثر استحقاقًا داخل منازلهم بالقرى والمراكز ومدينة بني سويف، عقب مشاركة عدد من أمانات الحزب بالمحافظة في التجهيز والإعداد لتنفيذ المبادرة.

وأكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على إن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب والجهد الداعم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبخاصة الأولى بالرعاية، حيث يتم توزيع البطاطين على اهالينا بالمراكز والقرى وفي المدينة العاصمة من خلال فرق من شباب الحزب.

وأشار الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أن المبادرة يتم تنفيذها سنويًا من خلال الأمانة المركزية للحزب بمشاركة كافة المحافظات، بينها محافظة بني سويف، للتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة الطقس البارد خلال فصل الشتاء، فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن.

بدء توزيع 3 آلاف بطانية ببني سويف

بدء توزيع 3 آلاف بطانية ببني سويف

بدء توزيع 3 آلاف بطانية ببني سويف

بدء توزيع 3 آلاف بطانية ببني سويف

بدء توزيع 3 آلاف بطانية ببني سويف